Разногласия с РФ не мешают обеспечению перемирия в Сирии, заявили в Турции

АНКАРА, 16 ноя — РИА Новости. Разногласия между Москвой и Анкарой по ситуации в Сирии не мешают усилиям по обеспечению перемирия в этой стране, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Две страны по-разному подходят к ситуации в Крыму и Украине. Также имеются разногласия по некоторым вопросам, касающимся ситуации в Сирии. Но все же и Анкара, и Москва прилагают усилия для обеспечения перемирия в Сирии. Разногласия — не помеха в этом отношении", — заявил Чавушоглу, выступая в парламенте. Его цитирует агентство Anadolu.

По словам министра, говорить о докризисном и посткризисном периоде российско-турецких отношений нет необходимости. "На данный момент все усилия направлены на то, чтобы вывести отношения Москвы и Анкары на более высокий уровень и найти пути укрепления сотрудничества", — добавил Чавушоглу.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек. Переговоры по урегулированию проходят на площадках Астаны и Женевы.

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