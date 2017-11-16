Сенатор призвал выработать общую позицию по действиям США в Сирии

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Лидеры РФ, Ирана и Турции на трехсторонних переговорах в Сочи должны обсудить действия США в Сирии и выработать общую позицию, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Ранее телеканал NTV сообщил, что президент Турции Тайип Эрдоган примет участие в трехсторонних переговорах 22 ноября в Сочи между Россией, Турцией и Ираном по Сирии. По данным телеканала, во встрече будет принимать участие президент РФ Владимир Путин. Кто будет представлять Иран, не уточняется.

"Ситуация в Сирии вступила в последнюю стадию, США откровенно поддерживают ИГ*, укрывают их. Конечно, это тема будет обсуждаться, должна быть общая позиция", — сказал Джабаров.

Сенатор подчеркнул, что после того, как боевики будут окончательно "выдавлены" из Сирии, "куда хлынут их толпы, непонятно".

"В том же Идлибе скопилось огромное количество боевиков, Турцию это очень беспокоит, поскольку это близко к их границам", — заявил он.

По словам Джабарова, если по этому вопросу будет выработана общая позиция, то к совместному решению этого вопроса "можно будет подтянуть и американцев".

* Террористическая организация, запрещенная в России

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>