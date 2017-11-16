Сенатор призвал выработать общую позицию по действиям США в Сирии

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Лидеры РФ, Ирана и Турции на трехсторонних переговорах в Сочи должны обсудить действия США в Сирии и выработать общую позицию, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Ранее телеканал NTV сообщил, что президент Турции Тайип Эрдоган примет участие в трехсторонних переговорах 22 ноября в Сочи между Россией, Турцией и Ираном по Сирии. По данным телеканала, во встрече будет принимать участие президент РФ Владимир Путин. Кто будет представлять Иран, не уточняется.
"Ситуация в Сирии вступила в последнюю стадию, США откровенно поддерживают ИГ*, укрывают их. Конечно, это тема будет обсуждаться, должна быть общая позиция", — сказал Джабаров.
"В том же Идлибе скопилось огромное количество боевиков, Турцию это очень беспокоит, поскольку это близко к их границам", — заявил он.
По словам Джабарова, если по этому вопросу будет выработана общая позиция, то к совместному решению этого вопроса "можно будет подтянуть и американцев".
* Террористическая организация, запрещенная в России
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