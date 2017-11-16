Лавров назвал неприемлемым проект резолюции США про продлению миссии ОЗХО

Сбор образцов почвы после химической атаки в городе Хан-Шейхун, Сирия. Архивное фото

Сбор образцов почвы после химической атаки в городе Хан-Шейхун, Сирия. Архивное фото

РИА Новости. АМЕРИКАНСКИЙ ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ СБ ООН ПО ПРОДЛЕНИЮ МАНДАТА МИССИИ ПО РАССЛЕДОВАНИЮ ПРИМЕНЕНИЯ ХИМОРУЖИЯ В СИРИИ НЕПРИЕМЛЕМ, У НЕГО НЕТ ШАНСОВ — ЛАВРОВ