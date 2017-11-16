В Минобороны отчитались по ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки одно нарушение режима прекращения огня, турецкие — пять, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
Согласно сообщению, большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и ИГ*.
Сообщается, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон в САР в населенный пункт Расум-Эз-Забиб провинции Риф Дамаск доставлено 500 гуманитарных пакетов (мясные консервы, сахар, рис). Общий вес гуманитарной помощи составил 2,15 тонн.
Согласно сообщению, по линии ООН проведено два гуманитарных конвоя: в населенный пункт Телль-Гехаб (провинция Деръа) двумя грузовиками-рефрижераторами ООН доставлены продукты и медикаменты общим весом 12 тонн. В населенный пункт Эт-Тайиба (провинция Деръа) в составе 24 грузовиков-рефрижераторов ООН доставлены продукты и медикаменты общим весом 134 тонн. Медицинская помощь в течение суток оказана 83 жителям.
Добавляется, что продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 234.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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