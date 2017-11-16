В ГД опровергли участие частных российских компаний в разминировании в САР

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Сообщения СМИ о том, что российские частные компании будут привлечены к разминированию населенных пунктов Сирии, не соответствуют действительности, заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

Газета "Известия" со ссылкой на высокопоставленные источники, знакомые с ходом проработки инициативы, сообщила, что частные российские компании займутся разминированием Сирии. Министерство обороны САР высказалось за привлечение таких предприятий из РФ. По сообщению издания, этот вопрос рассматривался на заседаниях комитетов Госдумы и Совета Федерации по обороне и безопасности.

"Нет, не соответствует действительности", — сказал Шаманов, отвечая на соответствующий вопрос.

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