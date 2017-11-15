Боевики за четыре года уничтожили до 25% инфраструктуры Дейр-эз-Зора

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Боевики за четыре года уничтожили до 25% инфраструктуры провинции Дейр-эз-Зор в Сирии, заявил на брифинге в среду начальник Центра примирения враждующих сторон в САР генерал-лейтенант Сергей Кураленко.

"В результате мониторинга состояния инфраструктуры освобожденных от террористов районов провинции Дейр-эз-Зор, проведенного офицерами российского Центра по примирению, установлено, что за четыре года боевики уничтожили до 25% инфраструктуры, в том числе школы, медицинские учреждения, административные здания и другие социально-значимые объекты", — сказал Кураленко.

По его словам, Центром по примирению враждующих сторон совместно с администрацией провинции уточняются населенные пункты с наименьшими разрушениями, в которые в первую очередь будут возвращаться люди из лагерей внутренне перемещенных лиц.

Кураленко также заявил, что министерством примирения Сирии совместно с Центром по примирению продолжается работа по созданию условий для возвращения граждан к местам постоянного проживания.

"Из лагерей внутренне перемещенных лиц за сутки в родные дома возвратились 215 человек. В провинции Алеппо — 43, Риф Дамаск — 138, Хама — 23 и Хомс — 11 человек", — пояснил Кураленко.

Он также заявил, что администрация провинции Риф Дамаск продолжает работы по восстановлению населенного пункта Флита района Западный Каламун, где из-за действий террористов повреждены 70% зданий.

По данным Кураленко, во Флите восстановлена основная линия электропередачи, расчищены улицы, подготовлено для ремонта здание средней школы. Кроме того, в этот населенный пункт вернулись первые 2 тысячи человек, из 18 тысяч ранее в нем проживавших. "До начала зимнего периода готовятся к возвращению еще 7 тысяч человек. Государство оказывает возвратившимся всестороннюю помощь", — сказал Кураленко.

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