Стала известна основная тема конференции "Эр-Рияд-2"

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Основной темой конференции "Эр-Рияд-2" может стать объединение усилий для борьбы с терроризмом, считает генеральный координатор Национального координационного комитета (НКК) за демократические перемены Сирии Хасан Абдель Азым.
Ранее спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил о важности проведения встречи сирийской оппозиции в столице Саудовской Аравии до нового раунда переговоров в Женеве, который запланирован на 28 ноября.
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