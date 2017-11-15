Стала известна основная тема конференции "Эр-Рияд-2"

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Основной темой конференции "Эр-Рияд-2" может стать объединение усилий для борьбы с терроризмом, считает генеральный координатор Национального координационного комитета (НКК) за демократические перемены Сирии Хасан Абдель Азым.

"Будет новая интерпретация развития и оценки. Сейчас уже нет силового решения (конфликта в Сирии — ред.). Все заявления, соглашения, коммюнике от всех стран мира, включая Россию и США, гласят, что нет решения силовым методом, нет решения, кроме как политического, как единственный выбор и других вариантов нет. В связи с чем терроризм стал первостепенной задачей", — сказал Азым РИА Новости.

Ранее спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил о важности проведения встречи сирийской оппозиции в столице Саудовской Аравии до нового раунда переговоров в Женеве, который запланирован на 28 ноября.

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