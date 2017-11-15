МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Сирийские военные обнаружили большое количество оружия, в том числе винтовки, противотанковые комплексы и полевые пушки американского и израильского производств на складах боевиков "Исламского государства"* в Дейр-эз-Зоре, сообщил РИА Новости сирийский военный источник, который принимал участие в операции по освобождению подконтрольных террористам районов этого города.

"На складах ДАИШ* было много оружия, техники и снаряжения американского, западноевропейского израильского производства. Причём, это не только автоматические винтовки М-16. Там были и противотанковые ракетные комплексы ТOW, и 155-мм американские полевые пушки", — сказал собеседник агентства.

По его словам, "также там стояли автомобили Хаммер, которые использовались для перевозки людей или были подготовлены для подрывов: внутри заложены бомбы". Кроме того, по словам сирийского военного источника, были найдены "израильские разведывательные летающие аппараты и современный израильский защитный костюм для ведения саперных работ".

Источник сказал, что в бывших местах расположения террористов обнаружено много техники для воздушной и наземной разведки, спутниковые средства связи и мешки со взрывчатым веществом C-4 внутри автомобилей, приготовленных для взрыва. Ящики с боеприпасами и оружием хранились в подземных укрытиях, а танки и автомобили были укрыты маскировочной сеткой, чтобы уберечь от воздушных ударов российских и сирийских самолётов.

Генштаб ВС Сирии заявил в начале ноября об окончательном освобождении Дейр-эз-Зора при поддержке союзных сил от боевиков "Исламского государства"*. Командование армии отметило важность освобождения города, назвав его стратегическим, так как Дейр-эз-Зор расположен на пересечении путей, связывающих восточную часть страны с центральной и северной.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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