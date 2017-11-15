Лавров рассказал о предстоящих встречах по Сирии в Астанинском формате

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время совместной пресс-конференции в Москве с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем. 15 ноября 2017

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время совместной пресс-конференции в Москве с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем. 15 ноября 2017

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в ближайшее время планируются контакты по Сирии министров иностранных дел России, Турции и Ирана.

"Контакты не прекращаются. Как вы знаете, совсем недавно, пару дней назад, в Сочи президенты России и Турции встречались и основное внимание их внешнеполитических тем посветили дальнейшей координации действий в содействии сирийскому урегулированию", — сказал он на пресс-конференции в Москве

"Работает Астанинский формат с участием России, Турции и Ирана. Работает он и по линии военных ведомств, и по лини дипломатических контактов. Мы от этих контактов получаем реальную пользу, и все это помогает создавать условия для того, чтобы продвигаться по пути к выполнению тех задач, которые поставлены в резолюции СБ ООН 2254", — добавил он.

"В ближайшее время мы продолжим эти контакты, в том числе по линии министров иностранных дел и с турецкими, и иранскими коллегами", — сказал Лавров.

Россия, Турция и Иран являются странами-гарантами перемирия в Сирии, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт.

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