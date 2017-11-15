Россия и Турция за сутки зафиксировали по пять нарушений перемирия в Сирии

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Россия и Турция в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировали по пять нарушений режима прекращения огня, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано пять случаев стрельбы в провинциях: Алеппо – два, Хомс – один, Дамаск – один, Латакия – один. Турецкой частью представительства зафиксировано пять нарушений в провинции Дамаск ", — говорится в документе, опубликованном на сайте МО РФ.

В бюллетене подчеркивается, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон в САР проведена одна гуманитарная акция в населенном пункте Ассан провинции Алеппо. Местному населению раздали 300 продуктовых наборов и 578 упаковок хлеба общим весом 1,7 тонны. Медицинская помощь оказана 172 жителям.

По линии ООН проведен один гуманитарный конвой. В населенный пункт Эр-Растан (провинция Хомс) 46 грузовиков доставили продукты и медикаменты общим весом 228 тонн.

Уточняется, что в течение суток соглашения о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не увеличилось – 2269.

Продолжаются переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.

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