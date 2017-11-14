ООН сообщила об артобстрелах в зоне деэскалации в Восточной Гуте

ООН, 14 ноя — РИА Новости. Артобстрелы произошли в объявленной зоне деэскалации в Восточной Гуте в Сирии, сообщил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Дюжаррик во вторник вновь выразил беспокойство положением 400 тысяч человек в Восточной Гуте.

"Сообщается о столкновениях в разных областях, несмотря на подписание соглашения о деэскалации в июле. Согласно предварительным сообщениям, сегодня в результате авиаударов и артобстрелов во многих городах несколько человек погибли и были ранены. Все школы в Восточной Гуте, как сообщается, завтра будут закрыты", — заявил Дюжаррик на брифинге.

Восточная Гута не контролируется правительством Сирии, здесь находятся несколько группировок вооруженной оппозиции. В этом районе действует режим прекращения огня. В Восточную Гуту стабильно доставляется гуманитарная помощь от России, правительства Сирии и ООН. Офицеры российского Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) ведут переговоры по доставке грузов, безопасность прохождения конвоев обеспечивает российская военная полиция.

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