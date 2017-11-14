Сирийская армия отбила атаку боевиков в пригороде Дамаска, сообщил источник

БЕЙРУТ, 14 ноя — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Правительственные войска Сирии отбили крупную атаку боевиков близ поселения Хараста в восточном пригороде Дамаска, сообщил РИА Новости сирийский военный источник.

"Наши вооруженные силы отбили атаку большого количества террористов на одну из наших военных позиций в Харасте в пригороде Дамаска", — сообщил собеседник агентства.

По данным источника, ликвидированы несколько десятков боевиков.

Населенный пункт Хараста расположен в зоне деэскалации в восточном пригороде Дамаска (восточная Гута). Сирийские военные неоднократно заявляли о провокационных действиях боевиков незаконных бандформирований, которые воюют совместно с террористической группировкой "Джебхат ан-Нусра*". Также из города Джобар (пять километров южнее Харасты) террористы в последние несколько месяцев стали чаще обстреливать центр Дамаска и спальные кварталы на окраине столицы, нарушая тем самым режим прекращения огня.