Коалиция США заявила об уничтожении четырех лидеров ИГ* в Сирии и Ираке

Авиаудар ВВС международной коалиции во главе с США в окрестностях Ракки, Сирия. Архивное фото

Авиаудар ВВС международной коалиции во главе с США в окрестностях Ракки, Сирия. Архивное фото

ВАШИНГТОН, 14 ноя — РИА Новости. Коалиция США сообщила о ликвидации в результате авиаударов четырех высокопоставленных лидеров террористической организации ИГ* в Сирии и Ираке, говорится в заявлении, поступившем в РИА Новости.

"Авиаудары коалиции ликвидировали четырех высокопоставленных лидера ИГ* в Ираке и Сирии за последние три недели. Ликвидация этих ключевых террористов подрывает деятельность ИГ* по изготовлению оружия и их способности рекрутировать и тренировать террористов", — следует из заявления коалиции.

Отмечается также, что это "сокращает их возможности планировать и осуществлять террористические атаки как внутри Сирии и Ирака, так и за рубежом".

"Коалиция продолжит оказывать давление на высокопоставленных лидеров ИГ* и связанные с ними сети", — говорится в сообщении.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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