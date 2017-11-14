Пентагон заявил, что сирийская армия не полностью контролирует Аль-Букемаль

ВАШИНГТОН, 14 ноя — РИА Новости. Представитель коалиции полковник Райан Диллон сообщил, что армия Сирии не взяла под полный контроль сирийский город Аль-Букемаль, и боестолкновения там по-прежнему продолжаются.

"В Аль-Букемале все еще продолжаются боестолкновения. несмотря на то, что было сказано сирийским режимом, они не освободили эту область", — сказал Диллон на брифинге в Багдаде, который транслировал Пентагон.

Ранее полевой командир армии САР сообщил РИА Новости, что сирийская армия взяла под полный контроль город Аль-Букемаль, являющийся последним ополотом террористической группировки "Исламское государство"* в стране.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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