В Иордании встреча коалиции США попала в СМИ под запрет, сообщил источник

Авиаудар ВВС международной коалиции во главе с США в окрестностях Ракки, Сирия. Архивное фото

Авиаудар ВВС международной коалиции во главе с США в окрестностях Ракки, Сирия. Архивное фото

КАИР, 14 ноя — РИА Новости. СМИ запретили освещать встречу представителей стран-членов коалиции во главе с США по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"* в Иордании, сообщил РИА Новости иракский осведомленный источник.

"Представители министерств обороны Ирака и Иордании тайно проводят встречу вечером во вторник и завтра, в среду, в одной из гостиниц на Мертвом море. Дата встречи известна, однако детали остаются тайной, СМИ запрещено освещать событие", — рассказал источник.

По его словам, встречу потребовал провести спецпредставитель США в коалиции Бретт Макгёрк. Источник отказался сообщить тему и детали встречи.

Госдепартамент США сообщал 9 ноября, что встреча стран-членов коалиции во главе с США по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"* пройдет 15 ноября в столице Иордании Аммане. Подтверждалось участие Макгёрка во встрече. Планируется обсудить планы по стабилизации обстановки в регионе, борьбу с притоком иностранных боевиков, финансированием терроризма и меры по контрпропаганде терроризма. Последняя подобная встреча состоялась 22 сентября в Нью-Йорке на полях генассамблеи ООН, отметили в Госдепе.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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