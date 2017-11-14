Лавров рассказал об опасности "подопечных террористов" США в Сирии

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Наибольшую опасность в Сирии представляют подопечные США из различных группировок боевиков, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Если посмотреть на то, кто наибольшую опасность представляет, это как раз подопечные Соединенных Штатов, различные иностранные террористы, боевики, которые примазываются к тем группам вооруженной оппозиции, которые США поддерживают", — сказал Лавров.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек. Переговоры по урегулированию проходят на площадках Астаны и Женевы.

США с 2014 года проводят на территории Сирии операцию против группировки "Исламское государство"* без согласия властей страны. Россия проводит операцию против ИГ* с сентября 2015 года по запросу официального Дамаска.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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