Лавров рассказал об опасности "подопечных террористов" США в Сирии

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Наибольшую опасность в Сирии представляют подопечные США из различных группировок боевиков, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек. Переговоры по урегулированию проходят на площадках Астаны и Женевы.
США с 2014 года проводят на территории Сирии операцию против группировки "Исламское государство"* без согласия властей страны. Россия проводит операцию против ИГ* с сентября 2015 года по запросу официального Дамаска.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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