Российские ученые закончили создание 3D-модели Пальмиры

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноя — РИА Новости. Институт истории материальной культуры Российской академии наук (ИИМК РАН) завершил работу над созданием ландшафтно-архитектурной трехмерной модели современного состояния древней Пальмиры; ее планируется передать сирийской стороне 18 ноября, сообщила журналистам заместитель директора института, начальник экспедиции в Пальмиру Наталья Соловьева.

Ранее сообщалось, что российские специалисты по результатам комплексной экспедиции ИИМК РАН в Пальмиру в сентябре 2016 года провели аэрофотосъемку и начали работу над созданием 3D-модели Пальмиры, что может оказаться последней фиксацией всемирно известных архитектурных объектов древнего города. Создание 3D-модели позволяет продолжить обсуждение вопросов будущих восстановительных работ в Пальмире.

"Восемнадцатого ноября в рамках круглого стола на тему "Сохранения объектов культурного наследия в зонах вооруженных конфликтов" в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума наша 3D-модель будет передана сирийской стороне… Это результат работы нашей экспедиции в Пальмире в прошлом году. Примерно год ушел на работу над 3D-моделью, сейчас она готова, и мы готовы ее передать", — сказала Соловьева.

Законченная 3D-модель представляет собой цифровую разработку сотрудников ИИМК РАН при участии сотрудника Эрмитажа и фирмы Геоскан, предоставившей оборудование. 3D-модель является уникальным инструментом не только для реставраторов, археологов, архитекторов, но, прежде всего, это впервые созданный научный инструмент для мониторинга состояния объектов культурного наследия древней Пальмиры. В цифровую модель включена, также впервые выполненная, уникальная рельефная карта высот Пальмиры. Используя эту рельефную карту можно планировать дальнейшие исследования. В будущем достаточно просто сфотографировать деталь памятника и совместить ее с 3D-моделью, чтобы сделать вывод о том, продолжаются ли разрушения или нет.

Ранее сообщалось, что цифровая трехмерная модель "Пальмира 3D" содержит наиболее полные и актуальные сведения о современном состоянии архитектурных и археологических объектов Пальмиры. Три участка — Долина башенных гробниц, Юго-западный некрополь и Юго-восточный некрополь — были сняты с высоты 200 метров, а центральная часть города площадью около 2 квадратных километров дополнительно снята с высоты 120 метров. Сделано более 20 тысяч аэрофотоснимков высокого разрешения. Дополнительно произведена наземная съемка трех разрушенных объектов: Храма Баал Шамина, Триумфальной арки и так называемой "колонны Зенобии".

Древние развалины Пальмиры — один из шести объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в Сирии. Пальмира, один из богатейших центров древней цивилизации, находилась под контролем "Исламского государства"* с мая 2015 года. Сирийская армия освободила Пальмиру в марте 2016 года при поддержке российской авиации. В декабре 2016 года боевики ИГ* вновь захватили Пальмиру, вскоре древний город был освобожден, однако террористы успели нанести новые разрушения.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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