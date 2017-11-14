Российские ученые закончили создание 3D-модели Пальмиры

11:3214.11.2017
(обновлено: 11:34 14.11.2017)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноя — РИА Новости. Институт истории материальной культуры Российской академии наук (ИИМК РАН) завершил работу над созданием ландшафтно-архитектурной трехмерной модели современного состояния древней Пальмиры; ее планируется передать сирийской стороне 18 ноября, сообщила журналистам заместитель директора института, начальник экспедиции в Пальмиру Наталья Соловьева.
Ранее сообщалось, что российские специалисты по результатам комплексной экспедиции ИИМК РАН в Пальмиру в сентябре 2016 года провели аэрофотосъемку и начали работу над созданием 3D-модели Пальмиры, что может оказаться последней фиксацией всемирно известных архитектурных объектов древнего города. Создание 3D-модели позволяет продолжить обсуждение вопросов будущих восстановительных работ в Пальмире.
"Восемнадцатого ноября в рамках круглого стола на тему "Сохранения объектов культурного наследия в зонах вооруженных конфликтов" в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума наша 3D-модель будет передана сирийской стороне… Это результат работы нашей экспедиции в Пальмире в прошлом году. Примерно год ушел на работу над 3D-моделью, сейчас она готова, и мы готовы ее передать", — сказала Соловьева.
Законченная 3D-модель представляет собой цифровую разработку сотрудников ИИМК РАН при участии сотрудника Эрмитажа и фирмы Геоскан, предоставившей оборудование. 3D-модель является уникальным инструментом не только для реставраторов, археологов, архитекторов, но, прежде всего, это впервые созданный научный инструмент для мониторинга состояния объектов культурного наследия древней Пальмиры. В цифровую модель включена, также впервые выполненная, уникальная рельефная карта высот Пальмиры. Используя эту рельефную карту можно планировать дальнейшие исследования. В будущем достаточно просто сфотографировать деталь памятника и совместить ее с 3D-моделью, чтобы сделать вывод о том, продолжаются ли разрушения или нет.
Сирийская Пальмира, долгое время находившаяся под контролем боевиков запрещенной в России группировки "Исламское государство", 2 марта была освобождена силами сирийской армии при поддержке российских ВКС.
Радикалы пытались вновь занять территорию аэропорта, который находится в километре от города, но сирийской армии удалось отбить атаки, уничтожив несколько единиц техники боевиков.
Солдаты сирийской армии у разрушенных в результате боевых действий домов в жилой части Пальмиры.
Разрушенный дом в жилой части Пальмиры.
Вертолёт Ми-28 во время облёта гражданского аэропорта в окрестностях Пальмиры.
Бойцы народного ополчения уверены, что освобождение Пальмиры придаст уверенности сирийской армии и станет важной вехой на пути к освобождению всей территории Сирии от терроризма.
По словам лидера отряда бойцов народного ополчения, главная стратегическая задача на данный момент - удержать победу и больше не терять контроль над историческим городом.
Танк Т-62 в окрестностях Древней Пальмиры.
На разрушенных улицах пальмиры пока можно встретить лишь военнослужащих и журналистов.
Пятый корпус сирийской армии, который штурмовал город, теперь досматривает подъезды домой и подозрительные укрепления из мешков с песком, которые могут быть заминированы.
По словам военных, на разминирование улиц и исторических строений города уйдет довольно много времени.
Для того, чтобы оценить масштаб разрушений, в город приехал губернатор провинции Хомс Тала Барази.
По словам губернатора, в ближайшее время коммунальные службы приступят к деблокированию дорог и уборке улиц города.
Восстановление подачи воды, электричества и связи в городе займет несколько недель.
Мирные граждане смогут вернуться в Пальмиру после того, как сирийская армия объявит о завершении разминирования всего города.
Ранее сообщалось, что цифровая трехмерная модель "Пальмира 3D" содержит наиболее полные и актуальные сведения о современном состоянии архитектурных и археологических объектов Пальмиры. Три участка — Долина башенных гробниц, Юго-западный некрополь и Юго-восточный некрополь — были сняты с высоты 200 метров, а центральная часть города площадью около 2 квадратных километров дополнительно снята с высоты 120 метров. Сделано более 20 тысяч аэрофотоснимков высокого разрешения. Дополнительно произведена наземная съемка трех разрушенных объектов: Храма Баал Шамина, Триумфальной арки и так называемой "колонны Зенобии".
Древние развалины Пальмиры — один из шести объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в Сирии. Пальмира, один из богатейших центров древней цивилизации, находилась под контролем "Исламского государства"* с мая 2015 года. Сирийская армия освободила Пальмиру в марте 2016 года при поддержке российской авиации. В декабре 2016 года боевики ИГ* вновь захватили Пальмиру, вскоре древний город был освобожден, однако террористы успели нанести новые разрушения.
*Террористическая организация, запрещенная в России
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>
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