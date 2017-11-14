Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 5 нарушений

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала пять нарушений режима прекращения огня, Турция — два, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано пять случаев стрельбы в провинциях: Алеппо – два, Хомс – два, Дамаск – один. Турецкой частью представительства зафиксировано два нарушения в провинции Дамаск", — говорится в документе, опубликованном на сайте МО РФ.

В бюллетене подчеркивается, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон в САР гуманитарные акции не проводились. Медицинская помощь не оказывалась.

По линии ООН проведено два гуманитарных конвоя в населенные пункты Эт-Тайиба и Телль-Гехаб провинции Дераа, местному населению доставлены продовольствие и медикаменты, общий вес груза – 154 тонны.

Уточняется, что в течение суток подписано два соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий в населенных пунктах Таннуна провинции Хомс и Эль-Мафласа провинции Алеппо. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 2269.

Продолжаются переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.

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