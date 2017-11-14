МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала пять нарушений режима прекращения огня, Турция — два, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
В бюллетене подчеркивается, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон в САР гуманитарные акции не проводились. Медицинская помощь не оказывалась.
По линии ООН проведено два гуманитарных конвоя в населенные пункты Эт-Тайиба и Телль-Гехаб провинции Дераа, местному населению доставлены продовольствие и медикаменты, общий вес груза – 154 тонны.
Продолжаются переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.
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