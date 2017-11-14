США не намерены патрулировать зоны деэскалации в Сирии

ВАШИНГТОН, 14 ноя — РИА Новости. США не собираются патрулировать зоны деэскалации в Сирии, заявил журналистам глава Пентагона Джеймс Мэттис.

"Чтобы военные США осуществляли там полицейский контроль — это не обсуждалось", — заявил Мэттис, которого цитирует пресс-служба Пентагона.

На вопрос о стратегии США относительно зон деэскалации Мэттис ответил, что нужно их расширять. "Надо продолжать их расширять. Пытаться демилитаризовать одну территорию, затем демилитаризовать другую и продолжать, пытаться сделать так, чтобы люди могли вернуться домой", — сказал генерал.

Он напомнил, что подобная зона работает на юго-западе Сирии, о чем объявили президенты России и США в июле. Однако, по словам главы Пентагона, нет гарантии, что эту зону удастся "скопировать" в другом регионе.

"Те зоны, что на юго-западе — вы знаете, там есть российская военная полиция и так далее. Но каждый район разный, так что нельзя получить одноразмерный шаблон", — сказал Мэттис.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на минувших выходных приняли совместное заявление, в котором подтвердили важность зон деэскалации и обсудили работу юго-западной зоны, о которой договорились во время предыдущей встречи в Гамбурге.