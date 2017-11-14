Антонов оценил одобренный Путиным и Трампом документ по Сирии

ВАШИНГТОН, 14 ноя — РИА Новости. Одобренный лидерами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом во Вьетнаме документ по Сирии вселяет оптимизм, две страны могут работать вместе, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

Путин и Трамп в минувшую субботу одобрили совместное заявление по Сирии в кулуарах на полях саммита АТЭС во вьетнамском Дананге. Согласно документу, который был согласован главой российского МИД Сергеем Лавровым и госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, Путин и Трамп подтвердили, что Москва и Вашингтон продолжат совместные усилия по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в России) вплоть до ее полного разгрома.

"Контакты двух наших президентов, документы, которые были одобрены двумя нашими президентами в Дананге, они вселяют определённый оптимизм. Ясно и четко подчёркнуто, что у нас общие цели, общие задачи", — сказал посол журналистам.

По его словам, Россия и США "могут работать вместе, и мы эффективно побеждаем международный терроризм, когда мы вместе".