Антонов оценил одобренный Путиным и Трампом документ по Сирии

ВАШИНГТОН, 14 ноя — РИА Новости. Одобренный лидерами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом во Вьетнаме документ по Сирии вселяет оптимизм, две страны могут работать вместе, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
"Контакты двух наших президентов, документы, которые были одобрены двумя нашими президентами в Дананге, они вселяют определённый оптимизм. Ясно и четко подчёркнуто, что у нас общие цели, общие задачи", — сказал посол журналистам.
По его словам, Россия и США "могут работать вместе, и мы эффективно побеждаем международный терроризм, когда мы вместе".