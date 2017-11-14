Россия и США работают по продлению мандата комиссии по химоружию в Сирии

ООН, 14 ноя — РИА Новости. Россия считает важным, чтобы эксперты совместной миссии ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии (СМР) продолжили работу, но с обновленным мандатом. Россия и США продолжают консультации по данному вопросу, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Мандат СМР истекает 17 ноября. На данный момент на рассмотрении Совета Безопасности ООН находится два проекта резолюции о продлении мандата миссии — российский и американский.
Отвечая на вопрос о том, может ли быть достигнуто соглашение с США по проекту резолюции, представитель РФ сказал: "Надеюсь".
"Мы обсуждаем с США, это еще не завершено", — подчеркнул он. При этом Небензя не дал ответа на вопрос о том, будет ли голосование СБ ООН по продлению мандата СМР на этой неделе. "Посмотрим, как будет развиваться ситуация в ближайшие дни", — сказал он.
По словам Небензи, если мандат СМР не будет продлен, это "может послать плохой сигнал". "Но то, как проводилось расследование, посылает еще более плохой сигнал", — подчеркнул постпред.
* Запрещенная в России террористическая организация