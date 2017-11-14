Россия и США работают по продлению мандата комиссии по химоружию в Сирии

ООН, 14 ноя — РИА Новости. Россия считает важным, чтобы эксперты совместной миссии ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии (СМР) продолжили работу, но с обновленным мандатом. Россия и США продолжают консультации по данному вопросу, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Важно, чтобы СМР был продлен, но с обновленным мандатом. Систематические ошибки, которые мы видели в последнем докладе, должны быть исправлены. Это цель нашего проекта резолюции", — сообщил Небензя журналистам.

Мандат СМР истекает 17 ноября. На данный момент на рассмотрении Совета Безопасности ООН находится два проекта резолюции о продлении мандата миссии — российский и американский.

Отвечая на вопрос о том, может ли быть достигнуто соглашение с США по проекту резолюции, представитель РФ сказал: "Надеюсь".

"Мы обсуждаем с США, это еще не завершено", — подчеркнул он. При этом Небензя не дал ответа на вопрос о том, будет ли голосование СБ ООН по продлению мандата СМР на этой неделе. "Посмотрим, как будет развиваться ситуация в ближайшие дни", — сказал он.

Доклад по инцидентам в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года и Умм-Хоше 15-16 сентября 2016 года был представлен Совету Безопасности ООН 26 октября. Эксперты СМР заключили, что в первом случае "Сирийская Арабская Республика несет ответственность за использование зарина", а во втором "ИГИЛ* несет ответственность за применение сернистого иприта".

По словам Небензи, если мандат СМР не будет продлен, это "может послать плохой сигнал". "Но то, как проводилось расследование, посылает еще более плохой сигнал", — подчеркнул постпред.

* Запрещенная в России террористическая организация