БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 13 ноя — РИА Новости. Необходимо наращивать усилия по долгосрочной стабилизации ситуации в Сирии, прежде всего в плане политического урегулирования, заявил в понедельник президент РФ Владимир Путин.

"На фоне достигнутых успехов в борьбе с террористами мы с господином президентом солидарны в том, что необходимо наращивать усилия по обеспечению долгосрочной нормализации в этой стране (Сирии – ред.)… прежде всего по продвижению процесса политического урегулирования и содействия сирийцам в постконфликтном восстановлении", — сказал Путин журналистам по итогам переговоров со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи.

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