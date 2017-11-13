В Сирии 47 бывших членов вооруженных формирований вернулись к мирной жизни

ХМЕЙМИМ (Сирия), 13 ноя — РИА Новости. Сорок семь бывших членов вооруженных формирований, действовавших в северных районах Сирии и Восточной Гуте, вернулись к мирной жизни, сообщил в понедельник российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.
Отмечается также, что в результате совместной работы Центра по примирению и правительства Сирии в свои дома за сутки возвратились 46 беженцев: 31 — в провинции Алеппо, 15 — в провинции Хомс.
"Проведены рабочие встречи представителей Центра по примирению и администрации города Пальмира провинции Хомс, в ходе которых уточнен план совместной работы по возвращению беженцев в город", — отмечается в сообщении.
Руководство Центра по примирению, кроме того, провело переговоры с представителями вооруженной оппозиции, действующей в зоне деэскалации "Хомс". Они договорились о мерах по улучшению гуманитарной обстановки, соблюдению режима прекращения боевых действий, а также обсудили подготовку к открытию дополнительных гуманитарных коридоров.
Как подчеркивается в сообщении, российские военные вместе с представителями органов местного самоуправления провинции Алеппо провели также рабочие встречи в лагерях беженцев Шахба и Джальболь. Они узнали о необходимых объемах гуманитарной помощи и направили информацию в офис ООН в Дамаске.
"Местным жителям населенного пункта Эль-Баас провинции Эль-Кунейтра выданы 500 продовольственных наборов (рис, мука, мясные консервы, сахар) общим весом 1,5 тонны. Военными медиками Центра оказана медицинская помощь 96 местным жителям, в том числе 20 детям. Российскими военными врачами в школе "Кана" города Алеппо с детьми проведены практические занятия по оказанию первой медицинской помощи", — добавили в Центре по примирению.
Российские военные также помогли провести очередной совместный гуманитарный конвой ООН, сирийского арабского Красного полумесяца и Международного комитета Красного креста в населенный пункт Дума района Восточная Гута.
"Жителям доставлена гуманитарная помощь общим весом 129 тонн (продукты питания, в том числе детское питание, медикаменты и предметы первой необходимости). Безопасность прохождения гуманитарного конвоя через контрольно-пропускной пункт на границе зоны деэскалации "Восточная Гута" обеспечена силами военной полиции ВС РФ", — подчеркнули в Центре по примирению.
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