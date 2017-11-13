Координатор ЕС по борьбе с терроризмом не ожидает притока боевиков из Сирии

БРЮССЕЛЬ, 13 ноя – РИА Новости. Координатор Евросоюза по борьбе с терроризмом Жиль де Керков не ожидает массового притока в Европу боевиков из Сирии в связи с разгромом террористической группировки "Исламское государство"* в этой стране.
"Массового возвращения боевиков не произойдет", — сказал де Керков в интервью телерадиокомпании RTBF.
По словам бельгийца, к рядам ИГ* примкнули, по меньшей мере, около 5 тысяч выходцев из стран-членов ЕС. "Полторы тысячи уже вернулись, еще больше были убиты на месте. Среди остающихся 2,5 тысяч много женщин и детей. Могут быть отдельные попытки возвращения через непрямые (миграционные – ред.) потоки, но без массового возвращения", — сказал де Керков.
Еврокомиссар по безопасности ЕС Джулиан Кинг сообщил в октябре, что в базы данных европейской полицейской организации Europol "внесены около восьми тысяч потенциальных "иностранных боевиков", которые идентифицированы и подозреваются странами-членами ЕС".
Гвоздева подчеркнула, что ювенильная юстиция в большинстве европейских стран не позволяет применять к детям те же меры, которые могут быть применены к совершеннолетним людям, подозревающимся в связях с террористами.
* Террористическая организация, запрещенная в России