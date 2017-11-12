В Минобороны отчитались о ситуации в Сирии

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки восемь нарушений режима прекращения огня, турецкие — шесть, сообщается в информационном бюллетене Минобороны России.
Отмечается, что большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джабхат ан-Нусра"* и ИГИЛ*.
Сообщается, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон в САР проведена гуманитарная акция в населенном пункте Эль-Баас провинции Эль-Кунейтра, местному населению выданы гуманитарные пакеты, общим весом в полторы тонны. Медицинская помощь в течение суток оказана 101 жителю.
Добавляется, что продолжаются переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Хама, Хомс, Дамаск и Эль-Кунейтра. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 234.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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