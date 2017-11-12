В Минобороны отчитались о ситуации в Сирии

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки восемь нарушений режима прекращения огня, турецкие — шесть, сообщается в информационном бюллетене Минобороны России.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано восемь случаев стрельбы в провинциях: Алеппо — четыре, Латакия — один, Хомс — один, Деръа — один, Дамаск — один. Турецкой частью представительства зафиксировано шесть нарушений в провинциях: Алеппо – три, Дамаск – одно, Хомс – одно, Идлиб – одно", — говорится в сообщении.

Отмечается, что большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джабхат ан-Нусра"* и ИГИЛ*.

Сообщается, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон в САР проведена гуманитарная акция в населенном пункте Эль-Баас провинции Эль-Кунейтра, местному населению выданы гуманитарные пакеты, общим весом в полторы тонны. Медицинская помощь в течение суток оказана 101 жителю.

Согласно сообщению, в течение суток подписано одно соглашение о присоединении населенного пункта Акареб-эс-Сафи провинции Хама к режиму прекращения боевых действий. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 2267.

Добавляется, что продолжаются переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Хама, Хомс, Дамаск и Эль-Кунейтра. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 234.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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