Иран не считает доклад ОЗХО-ООН по химатакам в Сирии заслуживающим доверия

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Тегеран не считает доклад миссии ОЗХО-ООН по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии (СМР) заслуживающим доверия, передает агентство Mehr в субботу со ссылкой на заместителя посла Ирана в Гааге.

"Исламская республика Иран (ИРИ) ознакомилась с седьмым докладом совместного механизма ОЗХО-ООН и пришла к выводу, что доклад не заслуживает доверия в достаточной мере", — заявил дипломат на встрече исполнительного совета ОЗХО.

"ИРИ придерживается мнения, что выводы совместного механизма ОЗХО и ООН должны иметь в своей основе документы, достоверные источники и доступные для проверки ссылки. К сожалению, сокращенное изложение и включение не относящихся к делу данных не позволяет назвать выводы доклада безупречными и всеобъемлющими", — добавил он.

Инцидент с применением химического оружия в Хан-Шейхуне произошел 4 апреля. Миссия ОЗХО по установлению фактов 29 июня передала СМР доклад о том, что на месте был использован зарин. После этого СМР приступил к работе над установлением виновных в атаке. Доклад по инцидентам в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года и Умм-Хоше 15-16 сентября 2016 года был представлен Совету безопасности ООН 26 октября. Эксперты СМР заключили, что в первом случае "Сирийская Арабская Республика несет ответственность за использование зарина", а во втором "ИГИЛ (ИГ, террористическая группировка, запрещена в РФ) несет ответственность за применение сернистого иприта".

Сирия официально отвергла выводы доклада. МИД России подверг доклад критике, отметив, что представит более обстоятельный анализ на следующей неделе. В постпредстве РФ при ООН назвали последний доклад по химатакам в Сирии любительским.

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