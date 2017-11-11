Сирийские парламентарии хотят сотрудничать с Югрой

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 ноя — РИА Новости. Депутаты Народного совета Сирии в рамках визита в Ханты-Мансийск заявили о готовности к сотрудничеству с Югрой в ряде сфер, в том числе в добыче нефти и газа, а также в медицине.

Делегация из Сирии прибыла в Ханты-Мансийский автономный округ и приняла участие в работе первого регионального форума "Югра многонациональная". С губернатором региона Натальей Комаровой сирийские парламентарии обсудили направления возможного сотрудничества. По ее словам, жители Югры стараются помогать гражданам Сирии, активно участвуя в гуманитарных миссиях.

"Я полагаю, что Сирийскую Арабскую Республику и Югру связывают также перспективы, касающиеся экономического развития. Наш регион известен в мировом топливно-энергетическом комплексе как лидер нефтегазодобычи. У наших предприятий накоплен большой опыт. И он может стать полезным для Сирии в мирное время", — добавила Комарова.

Депутат Народного совета Сирии, глава депутатской группы по межпарламентскому сотрудничеству двух стран Усама Мустафа заявил, что для республики, пытающейся восстановить инфраструктуру, разрушенную войной с террористами, важно сотрудничество во многих сферах.

"С Югрой, например, нам особенно интересно поработать по направлениям нефтегазодобычи и медицины. Нас также привлек ваш форум, он для нас крайне важен, полезно стать его участниками, учитывая сложную обстановку на мировой арене. Мы благодарны российскому народу и готовы работать с вами во всех областях, нам необходимо возрождать экономику, социальные сферы", — отметил представитель сирийской делегации.

Как рассказали РИА Новости в окружном департаменте общественных и внешних связей, официальная делегация из Сирии впервые прибыла в российский регион.

"Им стала Югра как один из ключевых регионов страны", — подчеркнули в ведомстве, уточнив, что сирийские парламентарии в рамках официального визита побывают также в экономическом центре автономного округа — Сургуте, где планируется посещение ряда промышленных объектов.