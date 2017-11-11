Слуцкий назвал достижением совместное заявление Путина и Трампа по Сирии

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным отношениям Леонид Слуцкий (ЛДПР) назвал достижением совместное заявление президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа по Сирии и отметил, что два государства должны восстанавливать взаимодействие в тех сферах, где это возможно.

Главы двух держав в субботу одобрили совместное заявление по Сирии в кулуарах на полях сессии Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Документ был согласован главой российского МИД Сергеем Лавровым и госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Согласно документу, Путин и Трамп подтвердили, что Москва и Вашингтон продолжат совместные усилия по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) вплоть до ее полного разгрома.

"Совместное заявление президентов РФ и США по Сирии — это, можно сказать, достижение и продвижение в двусторонних отношениях с учетом внутриполитической ситуации в самой Америке, где на сегодняшний день развернута настоящая антироссийская истерия", — сказал журналистам в субботу Слуцкий.

При этом парламентарий подчеркнул, что две крупнейшие мировые державы должны поддерживать конструктивный рабочий диалог, прежде всего в вопросах международной стабильности и безопасности.

"Действия предыдущих администраций США на Ближнем Востоке, в том числе попытка свержения режима президента Сирии Башара Асада силами так называемой умеренной оппозиции, фактически привели к расцвету ИГ*. Теперь нам (США и РФ) необходимо планомерно и в тех сферах, где это возможно, восстанавливать взаимодействие", — заключил он.

* Террористическая организация, запрещена в России

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