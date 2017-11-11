Депутат Госдумы назвал одну из главных причин появления терроризма в Сирии

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Источником, в том числе, террористических проблем в Сирии является разрушение экономики, поэтому в ее восстановлении необходима помощь всех государств, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа ("Справедливая Россия").

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в совместном заявлении, сделанном по итогам их встречи на полях саммита АТЭС во Вьетнаме в субботу, призвали все государства-члены ООН увеличить свой вклад для удовлетворения гуманитарных нужд в Сирии в течение ближайших месяцев.

"Это в первую очередь гуманитарная катастрофа, которая происходит и в Сирии, и в Ираке. И здесь необходима помощь всех стран сегодня в восстановлении экономики. Потому что источником всех этих, в том числе, террористических проблем является разрушение экономики", — сказал Чепа РИА Новости.

При этом депутат подчеркнул, что Россия осуществляет гуманитарную помощь без остановки. "И мы уже с несколькими резолюциями (в ООН) выступали по поддержке ряда стран по решению гуманитарных катастроф", — рассказал Чепа.

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