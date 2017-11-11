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Война в Сирии
Война в Сирии

В МИД России ответили заявления главы СМР ОЗХО по Сирии непозволительными

13:1111.11.2017
(обновлено: 13:13 11.11.2017)
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фотоЗдание министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Москва считает заявления главы Совместного механизма расследования (СМР) ОЗХО-ООН по Сирии Эдмона Муле в адрес РФ непозволительными, Россия никогда не пыталась навязывать механизму свои выводы, заявили в субботу в российском внешнеполитическом ведомстве.

Президент РФ Владимир Путин перед совместным фотографированием лидеров экономик форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. 11 ноября 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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"Обратили внимание на откровения главы Совместного механизма ОЗХО-ООН по расследованию случаев применения химоружия в Сирии (СМР) господина Муле, прозвучавшие в интервью корреспонденту газеты New York Times от 9 ноября. Считаем, что их тональность и, главное, существо допущенных им в адрес России выпадов непозволительны для международного чиновника такого уровня. Для нас очевидно, что таким образом он явно пытается спасти свою сильно подмоченную репутацию", — говорится в комментарии МИД.

В ведомстве напомнили, что в ходе консультаций, состоявшихся по инициативе Муле 7 сентября в Москве, а также последовавших после этого контактов с ним российских дипломатов в Нью-Йорке "никто с российской стороны не пытался навязать Механизму какие-либо устраивающие Россию выводы".

"На самом деле в ответ на официальную просьбу со стороны руководства СМР были озвучены лишь соображения о том, как лучше выстроить работу Механизма с учетом ранее допущенных в расследованиях просчетов. Муле, в частности, было предложено не ангажироваться на ту или иную версию, а уделить полноценное внимание каждой из них. Главная же рекомендация состояла в том, чтобы действовать в строгом соответствии со стандартами Конвенции о запрещении химического оружия. Это, прежде всего, предполагало отправку экспертов как на место химинцидента в Хан-Шейхуне, так и на авиабазу "Шайрат", — подчеркнули в российском МИД.

В ведомстве отметили, что оценки российских специалистов по данному вопросу должны стать предметом серьезного рассмотрения. "Они действительно носят объективный характер, поскольку, в отличие от доклада СМР, основываются на законах физики, баллистики и техническом анализе. Эти выкладки были распространены 9 ноября в Нью-Йорке в качестве официального документа Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН. Если господин Муле с ними не согласен, то вместо инсинуаций в контактах с прессой он должен предоставить убедительные и хорошо обоснованные возражения", — заявили в министерстве.

Инцидент с применением химического оружия в Хан-Шейхуне произошел 4 апреля. Миссия ОЗХО по установлению фактов (МУФ) 29 июня передала СМР доклад о том, что на месте был использован зарин. После этого СМР приступил к работе над установлением виновных в атаке. Доклад по инцидентам в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года и Умм-Хоше 15-16 сентября 2016 года был представлен Совету Безопасности ООН 26 октября. Эксперты СМР заключили, что в первом случае "Сирийская Арабская Республика несет ответственность за использование зарина", а во втором "ИГИЛ* несет ответственность за применение сернистого иприта".

* Террористическая организация, запрещена в России

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