Лавров и Тиллерсон обсудили сирийское урегулирование на полях АТЭС

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон обсудили "на полях" саммита АТЭС во вьетнамском Дананге урегулирование сирийского конфликта и совместные шаги Москвы и Вашингтона на этом направлении, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"11 ноября "на полях" форума АТЭС в Дананге (Вьетнам) министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провел отдельную встречу с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном. Обсуждалась проблематика урегулирования сирийского конфликта и совместные шаги наших стран на этом направлении", — говорится в сообщении.