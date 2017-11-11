Россия зафиксировала 11 нарушений перемирия в Сирии за сутки

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 11 нарушений режима прекращения огня, Турция — три, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
В бюллетене подчеркивается, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон в САР гуманитарные акции не проводились. Медицинская помощь оказана двум жителям.
Уточняется, что в течение суток подписано одно соглашение о присоединении населенного пункта Телль-Амери провинции Хомс к режиму прекращения боевых действий. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 2266.
Продолжаются переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.
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