Россия зафиксировала 11 нарушений перемирия в Сирии за сутки

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 11 нарушений режима прекращения огня, Турция — три, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано 11 случаев стрельбы в провинциях: Алеппо – пять, Хомс – три, Латакия – два, Дамаск – один. Турецкой частью представительства зафиксировано три нарушения в провинциях: Алеппо – два, Дамаск – одно", — говорится в документе, опубликованном на сайте МО РФ.

В бюллетене подчеркивается, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон в САР гуманитарные акции не проводились. Медицинская помощь оказана двум жителям.

Уточняется, что в течение суток подписано одно соглашение о присоединении населенного пункта Телль-Амери провинции Хомс к режиму прекращения боевых действий. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 2266.

Продолжаются переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.

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