Мониторинг за прекращением огня в Сирии продолжит Амманский центр

ДАНАНГ, 11 ноя — РИА Новости. Контроль за соблюдением договоренностей о прекращении огня в Сирии продолжат вести Амманский мониторинговый центр с участием экспертов из Иордании, РФ и США, говорится в совместном заявлении президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

"Сегодня президенты также приветствовали меморандум о принципах, заключенный между иорданским Хашимитским королевством, РФ и США в Аммане 8 ноября", — говорится в заявлении.

Этот меморандум подкрепляет успех инициативы о прекращении огня, включая сокращение и удаление иностранных сил и иностранных боевиков из данного района в целях обеспечения прочного мира.

"Контроль за соблюдением договоренностей о прекращении огня будет продолжать осуществлять Амманский мониторинговый центр с участием экспертов Иорданского Хашимитского королевства, РФ и США", — подчеркивается в заявлении.