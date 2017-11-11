Путин и Трамп договорились поддерживать военные каналы связи в Сирии

ДАНАНГ, 11 ноя — РИА Новости. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились поддерживать действующие военные каналы для обеспечения безопасности Вооруженных сил США и РФ и предотвращения опасных инцидентов в Сирии.

Об этом говорится в совместном заявлении лидеров двух стран, принятом по итогам их встречи на полях саммита АТЭС во Вьетнаме.

"Президенты договорились поддерживать действующие военные каналы связи для обеспечения безопасности Вооруженных сил США и РФ, а также предотвращения опасных инцидентов с участием сил партнеров, ведущих борьбу с ИГИЛ*", — отмечается в документе.

Лидеры выразили удовлетворение "в связи с успешными усилиями США и России по более эффективному предотвращению опасных инцидентов между американскими и российскими военными", которые позволили существенно увеличить потери ИГИЛ* в последние месяцы.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.

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