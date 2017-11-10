Число сирийцев, желающих участвовать в конгрессе нацдиалога, увеличилось

ХМЕЙМИМ (Сирия), 10 ноя — РИА Новости. Количество партий, общественных организаций и просто граждан Сирии, желающих участвовать в конгрессе сирийского национального диалога, увеличивается, сообщил Центр примирения враждующих сторон в САР.
"Увеличивается количество партий, общественных организаций, представителей религиозных и этнических групп и других граждан Сирии, которые стремятся подключиться к усилиям по налаживанию стабильной политической жизни в стране", — говорится в сообщении.
Составлен список кандидатов от партии БААС провинции Хомс на участие в конгрессе нацдиалога САР, подчеркнули в Центре.
По данным Центра, жители населённых пунктов района Телль-Рифъат провинции Алеппо проявляют интерес к форуму. Проведено заседание комитета координации и управления, в ходе которого определены кандидаты в делегаты конгресса от кантонов Африн и Шахба, отмечается в сообщении.
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