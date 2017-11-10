В ООН призвали Дамаск разрешить эвакуацию 435 пациентов из Восточной Гуты

ЖЕНЕВА, 10 ноя – РИА Новости, Елизавета Исакова. Эксперты ООН призвали Дамаск разрешить эвакуацию 435 пациентов из Восточной Гуты, говорится в заявлении спецдокладчика ООН по вопросу о праве каждого человека на наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья Дайнюса Пураса и спецдокладчика ООН по вопросу о праве на питание Хилал Элвер.

"Мы призываем правительство (Сирии) незамедлительно разрешить медицинскую эвакуацию тех, кто в этом больше всего нуждается, а также обеспечить безопасный и постоянный гуманитарный доступ для доставки продовольствия и медикаментов в данный район", — говорится в заявлении.

По данным экспертов, во время ожидания разрешения от Дамаска на эвакуацию с августа в Восточной Гуте скончались семь человек. В настоящий момент 28 пациентов находятся в критическом состоянии, список с их именами был передан в Дамаск 27 октября.

Эксперты отмечают, что власти Сирии блокируют доставку медицинского оборудования и медикаментов в Восточную Гуту, медперсонал в этом регионе за два года 15 раз подвергался атакам. Треть больниц не функционирует. Кроме того, вооруженные группировки, которые находятся в Восточной Гуте, "ограничивают работу гуманитарных организаций, оказывая давление на медицинский персонал, отбирая запасы и пытаясь взять контроль над распределением помощи".

Пурас и Элвер призвали все воюющие стороны, а также страны-гаранты не препятствовать получению мирными гражданами необходимой для выживания помощи и обеспечить безопасную работу гуманитарных организаций.

В конце октября сообщалось, что российские военные обеспечили доставку гуманитарной помощи от ООН и Сирийского арабского Красного Полумесяца в пригород Дамаска Восточная Гута.

Восточная Гута не контролируется правительством Сирии, здесь находятся несколько группировок вооруженной оппозиции. В этом районе действует режим прекращения огня. В Восточную Гуту стабильно доставляется гуманитарная помощь от России, правительства Сирии и ООН. Офицеры российского Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) ведут переговоры по доставке грузов, безопасность прохождения конвоев обеспечивает российская военная полиция.