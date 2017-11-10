Лидер "Хезболлах" рассказал, когда в Сирии и Ираке уничтожат ИГ*

БЕЙРУТ, 10 ноя — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в ближайшие недели будет полностью побеждена в Сирии и Ираке, заявил генеральный секретарь ливанского движения "Хезболлах" Хасан Насрулла.

"Мы на последних этапах победы над ИГ*. Впереди несколько недель перед тем, как мы покончим с ними в Сирии и Ираке", — сказал Насрулла.

Ранее министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что сирийские войска при поддержке ВКС РФ взяли последний оплот террористов ИГ* — город Аль-Букемаль.

Иракские военные в свою очередь вернули под свой полный контроль город Эль-Каим на границе с Сирией, остававшийся одним из главных последних оплотов ИГ*. В коалиции США заявили, что Ирак "почти полностью" освобожден от ИГ*.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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