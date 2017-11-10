Усилия войск России в Сирии направлены на разгром ИГ*, заявил командующий

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Основные усилия российской группировки войск сосредоточены на завершении разгрома террористов ИГ* в долине реки Евфрат, сообщил командующий группировкой генерал-полковник Сергей Суровикин по видеоконференцсвязи в начале коллегии военных ведомств России и Белоруссии.
По его словам, сейчас ведется зачистка и разминирование кварталов города, уничтожение отдельных очагов сопротивления террористов-смертников.
"В освобождении Бу-Кемаля при поддержке ВКС РФ принимали участие правительственные войска 5-го добровольческого штурмового корпуса, штурмовые группы бригадного генерала Сухела, отряды народного ополчения. На завершающем этапе боевых действий Вооруженные силы Сирии взяли под контроль сирийско-иракскую границу до реки Евфрат", — подчеркнул командующий группировкой.
"Действуем согласно утвержденному плану операции", — добавил он.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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