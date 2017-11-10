В Минобороны отчитались по ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки 10 нарушений режима прекращения огня, турецкие — два, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 10 случаев стрельбы в провинциях: Алеппо – 9, Хомс – 1. Турецкой частью представительства зафиксировано 2 нарушения в провинции Дамаск", — говорится в сообщении.

Отмечается, что большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлено в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джабхат ан-Нусра*" и ИГ*.

Уточняется, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон в САР проведена гуманитарная акция в населенном пункте Шараклия провинции Хомс, местному населению выданы гуманитарные пакеты, общий вес – 1,7 тонны. Всего проведено 1674 гуманитарные акции, общий вес груза — 2287,3 тонны.

Медицинская помощь в течение суток оказана 104 жителям. Всего медицинская помощь оказывалась 63775 людям.

Согласно сообщению, в течение суток соглашения о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось – 2265.

Отмечается, что продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Хама, Хомс, Дамаск и Эль-Кунейтра. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 234.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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