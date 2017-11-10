Рособоронэкспорт оценил работу системы ПВО С-400 в Сирии

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Российские зенитные ракетные системы С-400 работают в Сирии безупречно, благодаря чему значительно вырос интерес к ним стран Ближнего Востока, заявил журналистам в пятницу директор департамента экспорта специмущества "Рособоронэкспорта" Сергей Корнев.

Это заявление Корнев сделал в преддверии авиакосмического салона Dubai Airshow 2017, на котором он возглавит российскую делегацию.

"Оружейный рынок Ближнего Востока крайне важен для нас. Страны региона традиционно оснащают свои армии самыми современными видами вооружения и военной техники. Не секрет, что они уделяют большое внимание российским средствам ПВО, в том числе системам С-400, которые сегодня безупречно работают в соседней Сирии", — сказал он.

Также Россия отмечает интерес к новейшим разработкам в области боевой авиации, например многоцелевому истребителю Су-35, который в этом году впервые будет участвовать в авиашоу в Дубае с летной программой, отметил Корнев.