Турция ожидает от США прекращения помощи сирийскими курдами, сообщили СМИ

АНКАРА, 10 ноя – РИА Новости. Премьер Турции Бинали Йылдырым заявил в ходе визита в США, что Анкара ожидает от Вашингтона прекращения поставок оружия силам самообороны сирийских курдов (YPG) в связи с тем, что вопрос борьбы с террористической группировкой "Исламское государство"* практически закрыт, сообщает агентство Anadolu.

Соединенные Штаты оказывают военную помощь сирийским курдам, которых Турция считает связанными с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана (РПК), что вызывает напряженность в отношениях между Вашингтоном и Анкарой.

"Вопрос террористов ИГ* в Сирии почти закрыт, а значит, у США не остается оснований для сотрудничества с YPG. Деятельность YPG вызывает серьезную обеспокоенность у Турции. США должны отказаться от этого сотрудничества. Вооружение, поставляемое США на север Сирии, в итоге попадает в руки террористов PПK. Турция может доказать это конкретными фактами", — цитирует Йылдырыма агентство.

По словам премьера, эта тема обсуждалась во время его переговоров с вице-президентом США Майком Пенсом. По словам турецкого премьера, напряженность в турецко-американских отношениях не отвечает интересам ни одной из сторон.

"Политики двух стран должны взять на себя большую ответственность и сделать все для снятия с повестки дня вопросов, которые могли бы нанести вред сотрудничеству Анкары и Вашингтона", — отметил Йылдырым.

По его словам, на встрече с Пенсом был также затронут вопрос экстрадиции из США оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена. "Анкара ожидает от Вашингтона конкретных шагов по выдаче Гюлена. Все необходимые доказательства и юридические процедуры выполнены. Мы уверены, в том, что за событиями попытки переворота 15 июля 2016 года в Турции стоит течение Гюлена. На первоначальном этапе, речь может идти как минимум об ограничении действий террористов", — сказал Йылдырым.

Премьер Турции отметил, что отсутствие четких шагов американской стороны по делу Гюлена может навести Анкару на определенные выводы по поводу наличия "иных причин", побуждающих Вашингтон к отказу от сотрудничества с Турцией.

*Террористическая организация, запрещенная в России.