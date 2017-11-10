Минобороны рассказало о результатах работы российских саперов в Сирии

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Российские саперы в Сирии за неделю проверили более 140 гектаров, обезвредили более 1,7 тысячи взрывоопасных предметов, такие данные приводятся в инфографике, которую публикует газета "Красная звезда", официальный печатный орган министерства обороны России.

"Более 140 га проверено. Более 1,7 тысячи взрывоопасных предметов обезврежено", — говорится в сообщении.

Кроме того, за последнюю неделю российские беспилотники совершили более 100 вылетов и обнаружили 146 объектов боевиков. Также за это время были подготовлены 20 военных инженеров для сирийской армии.