США хотят обсудить зоны деэскалации в Сирии на встрече Путина и Трампа

ВАШИНГТОН, 9 ноя — РИА Новости. США заинтересованы в обсуждении новых зон деэскалации в Сирии во время возможной встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявила представитель госдепартамента Хизер Науэрт.

"Многие интересуются, сядут ли (для переговоров) Трамп и Путин. Могу сказать, что если они встретятся — а пока объявления по данному поводу нет, поскольку это не включено в официальный график, то один из моментов, которые мы хотели бы обсудить — создание новых зон деэскалации в Сирии", — сказала Науэрт.

Ранее сообщалось, что Путин и Трамп могут встретиться в пятницу во Вьетнаме.

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