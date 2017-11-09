Около 120 боевиков в Сирии решили начать мирную жизнь

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Более 100 членов вооруженной оппозиции в Сирии, в том числе восемь женщин, решили начать мирную жизнь, сообщил в четверг российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.

"Центром по примирению враждующих сторон совместно с комитетом национального примирения зоны деэскалации "Хомс" и силовыми структурами Сирии в течение месяца велись сложные переговоры с лидерами вооруженной оппозиции, проводилась разъяснительная работа с родственниками членов группировок по условиям интеграции в мирную жизнь. В результате 120 членов вооруженной оппозиции, из них восемь женщин, приняли решение начать мирную жизнь", — говорится в сообщении.

Из 120 человек 97 — бывшие члены группировки "Ахрар-аш-Шам", 23 — из группировки "Лива Тавахид", действовавшие в разных районах Сирии.

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