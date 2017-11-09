Богданов обсудил с сирийскими парламентариями ситуацию в стране

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов обсудил в четверг с делегацией депутатов Народного Совета (парламента) Сирии во главе с председателем сирийской группы парламентской дружбы с Российской Федерацией У. Мустафой ситуацию в САР и вокруг нее, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

"В ходе беседы состоялся обмен мнениями о развитии ситуации в Сирии и вокруг нее. При этом с российской стороны была подтверждена принципиальная позиция в поддержку Сирии в борьбе с терроризмом, а также усилий, нацеленных на скорейшее политическое урегулирование кризиса в этой стране через инклюзивный межсирийский диалог на основе резолюции 2254 СБ ООН", — говорится в сообщении МИД РФ.

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