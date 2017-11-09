Британские ВВС продолжат атаковать позиции ИГ* в Сирии и Ираке

ЛОНДОН, 9 ноя — РИА Новости. Британская авиация в составе Сил международной коалиции по борьбе с ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ) продолжит атаковать позиции террористов, сообщил в четверг новый глава минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон.

"Наши силы без устали борются с дьяволом нашего времени. ИГ* уже ослаблена и в отступлении уже сейчас потеряла свои последние форпосты в Ираке и Сирии. Битва не закончена. Мы продолжим активно бить террористов как в Сирии, так и в Ираке, одновременно оказывая поддержку по восстановлению", — сказал Уильямсон, его цитирует пресс-служба Минобороны.

По его словам, только поборов террористов, можно будет снизить угрозу в том числе на территории Великобритании.

По данным Минобороны, 1 ноября британские ВВС сбросили две бомбы Paveway на пост командования вблизи иракского города Эль-Каим на границе с Сирией, разрушив здания, уничтожив террористов и их автомобили.

В Сирии в районе города Эль-Меядин 4 ноября британские самолеты уничтожили минометный расчет террористов. 5 ноября такой же расчет был уничтожен в районе города Абу-Камаль.

По данным министерства, британские вооруженные силы атаковали с воздуха ИГ* 1348 раз в Ираке и 262 раза в Сирии.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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