Путин рассказал о роли переговоров в Астане для разрешения кризиса в Сирии

ЧЕЛЯБИНСК, 9 ноя – РИА Новости. Благодаря переговорам в Астане появилась возможность для быстрого разрешения сирийского кризиса, а также для политического урегулирования конфликта, заявил президент РФ Владимир Путин. © РИА Новости / Михаил Алаеддин Перейти в фотобанк Астана-7: о конгрессе нацпримирения договорились, по заключенным пока нет

Площадка "Астана" принимает переговоры по военному аспекту сирийского урегулирования с января. По итогам шестого раунда встречи 14-16 сентября было объявлено о создании четырех зон деэскалации в Сирии. Седьмой раунд завершился 31 октября, на нем было принято решение о проведении в Сочи 18 ноября конгресса национального диалога Сирии.

"Во многом благодаря астанинским переговорам появилась возможность для скорейшего разрешения кризиса в Сирии, достижения самими сирийцами договоренностей о запуске политического процесса урегулирования", — заявил Путин по итогам переговорам с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, который участвует в 14-м форуме межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>