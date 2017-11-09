ООН опасается, что гуманитарная ситуация в Сирии вернется к худшему периоду

ЖЕНЕВА, 9 ноя – РИА Новости, Елизавета Исакова. ООН опасается, что в гуманитарном плане ситуация в Сирии возвращается к самому мрачному периоду конфликта, заявил журналистам помощник по гуманитарным вопросам спецпосланника ООН по Сирии Ян Эгеланн.

"Есть опасения того, что мы возвращаемся к самому мрачному периоду конфликта. Мы были свидетелями начала деэскалации… У нас сейчас поступают доклады о переселении мирных жителей из Идлиба и Алеппо на севере, из Ракки и Дейр-эз-Зора на севере и востоке. А также в центральном регионе в восточной части Дамаска, Хаме и в других местах", — сказал он.

По его словам, доставка гуманитарной помощи в Сирию также идет с большими перерывами.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек. Переговоры по урегулированию проходят на площадках Астаны и Женевы.

США с 2014 года проводят на территории Сирии операцию против запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство"* без согласия властей страны. Россия проводит операцию против ИГ* с сентября 2015 года по запросу официального Дамаска.

*Террористическая организация, запрещена в России

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