Ситуация в Восточной Гуте вызывает озабоченность, заявили в ООН

ЖЕНЕВА, 9 ноя – РИА Новости, Елизавета Исакова. Ситуация в Восточной Гуте в Сирии вызывает особую озабоченность, около 400 человек нуждаются в срочной медицинской эвакуации, однако разрешений пока нет, заявил журналистам помощник по гуманитарным вопросам спецпосланника ООН по Сирии Ян Эгеланн.
"Нам нужна еще гуманитарная эвакуация. Четыреста человек находятся в больницах, в подвалах в городах в Восточной Гуте. Это голодающие дети, а также тяжелораненые мирные граждане – дети, женщины и мужчины", — сказал Эгеланн.
В конце октября сообщалось, что российские военные обеспечили доставку гуманитарной помощи от ООН и Сирийского арабского Красного полумесяца в Восточную Гуту.
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