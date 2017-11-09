Ситуация в Восточной Гуте вызывает озабоченность, заявили в ООН

ЖЕНЕВА, 9 ноя – РИА Новости, Елизавета Исакова. Ситуация в Восточной Гуте в Сирии вызывает особую озабоченность, около 400 человек нуждаются в срочной медицинской эвакуации, однако разрешений пока нет, заявил журналистам помощник по гуманитарным вопросам спецпосланника ООН по Сирии Ян Эгеланн.

По его словам, особое опасение у ООН вызывает ситуация в Восточной Гуте, где, по данным экспертов ООН, находятся порядка 400 тысяч человек, из которых почти половина – дети. При этом, по данным организации, число голодающих детей увеличивается.

"Нам нужна еще гуманитарная эвакуация. Четыреста человек находятся в больницах, в подвалах в городах в Восточной Гуте. Это голодающие дети, а также тяжелораненые мирные граждане – дети, женщины и мужчины", — сказал Эгеланн.

По его словам, специалисты ООН провели подготовку, просчитали маршруты, и ситуация может измениться буквально завтра, если будет получено разрешение на вывоз больных. Несколько человек уже погибли из-за невозможности получить необходимую помощь, еще 29 человек могут умереть без срочной эвакуации, добавил Эгеланн.

В конце октября сообщалось, что российские военные обеспечили доставку гуманитарной помощи от ООН и Сирийского арабского Красного полумесяца в Восточную Гуту.

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