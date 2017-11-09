Детали конгресса сирийского нацдиалога прорабатываются, заявили в МИД

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Точная дата и место проведения конгресса сирийского национального диалога, а также состав участников пока находятся в стадии проработки, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Точная дата проведения, место проведения, формат мероприятия, участники, представители со стороны организаторов — все это находится в проработке. Как только мы получим полную картину, об этом будет заявлено публично", — сказала она на брифинге в четверг.

Конгресс национального диалога Сирии, с инициативой провести который выступил президент России Владимир Путин, запланирован в Сочи. Глава российского МИД Сергей Лавров заявлял, что Россия, Иран и Турция согласовывают повестку и сроки его проведения. Источник в сирийской оппозиции сообщил РИА Новости, что конгресс может пройти в начале декабря.

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